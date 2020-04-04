Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва здивувала витівкою в блискучому образі з "золота"
В цей раз на фан-сторінці у соціальній мережі Instagram співачки були опубліковані яскраві знімки, зроблені в рамках спеціальної акції "Фешнт-трешн", до якої масово приєднуються всі знаменитості, пише Politeka.
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Так, щоб не зійти з розуму під час тривалого сидіння вдома на карантині, кожен знаходить собі заняття по душі. Хтось дивиться фільми, хтось грає в настільні ігри, хтось влаштовує онлайн-тренування або цілі вечірки з шанувальниками або друзями.
У мережі також останнім часом набирає популярність челлендж - викидати сміття при повному "параді" - з макіяжем, укладанням волосся і в стильному одязі.
«Співачка Надя Дорофєєва також не залишилася осторонь нашого флешмобу # фешнтрешн і свою «СТОМЕТРІВКУ» до кошику прокрокувала в ефектному золотом образі. Вийшло круто - надихайтеся, надягайте своє ошатні одягу і приєднуйтесь!», - сказано на фан-акаунті.
Також співачка вирішила розповісти, як проводить час на третій тижні карантину:
«Третя тиждень карантину. У нас з'явилося багато різних нових домашніх звичок. Особливо ми почали активно готувати і багато є. Багато!!!!! Часто! Активно! Їсти 😂 але зараз не про це...) Я хочу поділитися з вами музикою, яка подобається мені. І вона сиииильно різна. І класика і попса і репчик, ну коротше послухайте. Зазвичай я слухаю вранці, коли тільки прокинулася.
Погнали і не забудьте собі зберегти ✔️
1. The Beatles ( ідеально вранці, слухати все!!!)
2. Stromae ( улюблений артист, цілодобово, слухати все)
3. 5 Seconds of Summer ( кльові хлопці і тречки: teeth, easier )
4. Selena Gomez альбом «Rare” ( дуже легкий і дуже жіночий)
5. Kanye West (альбом Jesus is king)
6. Mac Miller ( це точно не з ранку. Слухаю його, коли сумно.він чарівний )
7. Harry Styles ( гарний альбомчик «Fine Line”, приємний, легкий )
8. The Weeknd ( блін, от не люблю його, а він взяв, як на зло, випустив хороший альбом )
9. Dominic Fike (кайф)
10. Скриптонит», - написала Надя кількома годинами раніше.
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