Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва здивувала витівкою в блискучому образі з "золота"

В цей раз на фан-сторінці у соціальній мережі Instagram співачки були опубліковані яскраві знімки, зроблені в рамках спеціальної акції "Фешнт-трешн", до якої масово приєднуються всі знаменитості, пише Politeka.

Так, щоб не зійти з розуму під час тривалого сидіння вдома на карантині, кожен знаходить собі заняття по душі. Хтось дивиться фільми, хтось грає в настільні ігри, хтось влаштовує онлайн-тренування або цілі вечірки з шанувальниками або друзями.

У мережі також останнім часом набирає популярність челлендж - викидати сміття при повному "параді" - з макіяжем, укладанням волосся і в стильному одязі.

«Співачка Надя Дорофєєва також не залишилася осторонь нашого флешмобу # фешнтрешн і свою «СТОМЕТРІВКУ» до кошику прокрокувала в ефектному золотом образі. Вийшло круто - надихайтеся, надягайте своє ошатні одягу і приєднуйтесь!», - сказано на фан-акаунті.

Також співачка вирішила розповісти, як проводить час на третій тижні карантину:

«Третя тиждень карантину. У нас з'явилося багато різних нових домашніх звичок. Особливо ми почали активно готувати і багато є. Багато!!!!! Часто! Активно! Їсти 😂 але зараз не про це...) Я хочу поділитися з вами музикою, яка подобається мені. І вона сиииильно різна. І класика і попса і репчик, ну коротше послухайте. Зазвичай я слухаю вранці, коли тільки прокинулася.

Погнали і не забудьте собі зберегти ✔️

1. The Beatles ( ідеально вранці, слухати все!!!)

2. Stromae ( улюблений артист, цілодобово, слухати все)

3. 5 Seconds of Summer ( кльові хлопці і тречки: teeth, easier )

4. Selena Gomez альбом «Rare” ( дуже легкий і дуже жіночий)

5. Kanye West (альбом Jesus is king)

6. Mac Miller ( це точно не з ранку. Слухаю його, коли сумно.він чарівний )

7. Harry Styles ( гарний альбомчик «Fine Line”, приємний, легкий )

8. The Weeknd ( блін, от не люблю його, а він взяв, як на зло, випустив хороший альбом )

9. Dominic Fike (кайф)

10. Скриптонит», - написала Надя кількома годинами раніше.

Нагадаємо, що грайлива Дорофєєва посвітила пружними принадами в сміливому декольте

Politeka повідомляла, що Дорофєєва похвалилася зачіскою в ніжному образі

Також Politeka писала, що Дорофєєва задерла сукню, виблискує красою перед Позитивом