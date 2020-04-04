Відома українська телеведуча Леся Нікітюк влаштувала незвичайний відпочинок разом з "улюбленим"

Артистка вирішила показати себе в домашньому вигляді нібито під час розмови зі знаменитим артистом Джаредом Лето. Як відомо, кілька днів тому зірці вдалося поговорити зі своїм кумиром під час прямого ефіру в соціальній мережі Instagram, пише Politeka.

Так, Леся показала частину своєї розмови з всесвітньо відомим американським актором і музикантом Джаредом Лето. Після незручної бесіди сама Леся розповіла, що їй дуже соромно, адже вона ридала, пищала і не могла стримати емоцій. А також Лесі дуже соромно, адже вона назвала зірку «дурником» з незручної випадковості.

А після на її сторінці з'явився незвичний ролик з вигаданою "бесідою" Лесі і Джареда - таким чином зірка вирішила розважити шанувальників.

Теледіва воспоьзовалась монтажем і озвученням, щоб ролик вийшов смішним і веселим. Леся запитала у музиканта. "Джаред, як ти там? Чтоты зараз робиш? Ти один?" - поцікавилася артистка. "Один", - на українському нібито відповів кумир.

"Хочете продовження? Ставте в коментах "сердечка", - підписала відео Леся.

До цього ж артистка показала в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці стильний кадр, на якому позувала на одній з китайських вуличок у чорній захисній масці.

За словами зірки, коли вона була в Китаї під час відпустки, то ще тоді, кілька місяців тому, носила маску і якщо б вона знала про швидке настання епідемії, то запаслася б масками в більшій кількості.

На самому фото Леся позувала в коротенькій шкіряній міні-спідниці з замком спереду, акуратною чорній кофті і болотного кольору ботильйонах на невисокому каблуці. Доповнила свій "образ дня" провідна маленькою сумочкою такого ж відтінку, як і її одежа.

Причому підпису зірка розповіла про плани на найближчий час. надавши шанувальникам можливість провести свій час з нею, нехай і у віртуальному режимі.

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