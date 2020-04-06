«Голос країни» - это украинская адаптация популярного в мире шоу «The Voice». Участие в нем приносит популярность не только молодым талантам, но и известным звездам, которые сидят в судейских креслах

Politeka.net вспомнила самых ярких тренеров шоу «Голос» за все сезоны.

Сегодня миллионы украинцев следят за отношениями Тины Кароль и Дана Балана в рамках шоу «Голос». Их постоянный флирт и намеки на отношения не дают покоя зрителям. А артисты рады стараться для того, чтобы подогреть интерес к своим персонам.

Настя Каменских и Потап стали первыми в истории шоу судьями, которые вдвоем заняли одно кресло, разделяя на двоих один голос. Их пара очень гармонично смотрится в рамках проекта.

Ани Лорак была тренером шоу «Голос» в 2014 году. В том же сезоне тренером украинского шоу был российский певец Сергей Лазарев, с которым певице долгое время приписывали роман.

Джамала занимала судейское кресло в 7-8 сезонах «Голоса». Артистка была очень яркой и запоминающейся на шоу. Правда, многих раздражало то, как Джамала встревала в любые разговоры и обсуждения.

Кстати, во втором сезоне украинского «Голоса» тренером была певица Валерия, которая сегодня яростно поддерживает политику Владимира Путина и аннексию Крыма.

Напомним, что Каменских разлеглась на полу ради жаркого фото в экстра-мини: "Расскажу вам о...".

Как сообщала Politeka, Кароль устроила «холодный прием» маме Дана Балана прямо на камеру: «Била Потапа».

Также Politeka писала, что Лорак засветила исхудавшую фигуру в пустом спортзале: "Скоро будут одни кости торчать".