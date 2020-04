View this post on Instagram

Она хотела обнять Тину, но та била Потапа, а Монатик вовремя понял, что нужно исправить ситуацию😂👌🏻 • • • #дантина #тинакароль #данбалан #любовь #дантина #фантина #данбалан #тинакароль #дантина #fantina #danbalan #tinakarol #dantina #fantina #fandanbalan #никтоничегонеподдерживает #взгляды #голоскраїни10