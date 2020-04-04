Популярна українська співачка Тіна Кароль влаштувала матері Дана Балана «холодний прийом» прямо на сцені

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-групу зірки в Instagram.

«Вона хотіла обійняти Тіну, але та била Потапа, а Монатік вчасно зрозумів, що потрібно виправити ситуацію», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах видно, що мама Дана Балана закінчує співати і йде до сина. Після цього повертається до Кароль, щоб обійняти її, однак та не помічає цього і йде до Каменських з Потапом. Ситуацію вчасно виправляє Монатік – він підскакує до жінки і обіймає її.

«Монатік і в правду святої», «І то не факт, що це не виріжуть з ефіру таке», - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що співачка Тіна Кароль продовжує підігрівати чутки про можливий роман з Даном Баланом. Українська зірка продовжує тримати своїх фанатів в напрузі, оскільки намагається не розкривати подробиці особистого життя.

Українці давно в очікуванні, коли Тіна Кароль знову вийде заміж, а сама співачка не дає конкретну відповідь на це питання, а лише демонструє красиве обручку на безіменному пальці.

Відповідний знімок українська співачка опублікувала у своєму особистому Instagram.

На фото можна побачити розкішну Тіну Кароль у плаття з надзвичайно глибоким декольте, а на руках - безліч кілець.

Знімок викликав справжній ажіотаж серед шанувальників, оскільки вони не можуть зрозуміти, це рекламний пост або Тіна Кароль вирішила показати фанатам дорогий подарунок від коханої людини.

У коментарях користувачі зробили припущення, що кільце співачці подарував її колега по "Голосу" Дан Балан.

"Особистого щастя. Думається Дан прекрасна партія — романтичний, талановитий, харизматичний, м'який.. — достоїнств багато. З ним не буде нудно, нудно, нецікаво", "Яка краса...", "Ви така красива. Я можу порівняти лише з хмарами", "Твій чоловік буде щасливий з Тобою! Твій чоловік.... Давай,якби не одна!", "Намилуватися неможливо, прекрасна так, трохи тривожна", - завалили вони Кароль схвальними коментарями.

Нагадаємо, що Тіна Кароль показала, що ховає під сорочкою прямо на концерті

Також Politeka писала, що Тіна Кароль шокувала своєю красою у повітряному платті