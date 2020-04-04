Знаменита артиска Ані Лорак показала, як займається спортом в порожньому залі

Сьогодні в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна вирішила виставити в розділі Сторі невеликий ролик з занять в стильному образі. Кароліна з'явилася в спортивному костюмі перед дзеркалом у всю стіну, пише Рoliteka.net.

На представлених кілька годин тому кадрах Лорак позує в чорних лосинах з білими смужками і такого ж кольору коротенькому топі. Образ вона доповнила чорними кросівками з акуратною підошвою, а волосся зібрала в недбалий високий пучок.

Схоже, зірка весь час займається спортом, навіть під час карантину і перебуває у відмінній формі – на кадрах видно, що співачка помітно схудла за час без концертів.

Раніше зірка постала перед шанувальникам в незвичайному мереживній сукні довжиною в підлогу, під яким помітно ще одне плаття пастельного відтінку без бретелей.

При цьому зірка доповнила свій наряд туфлями на високих підборах і масивними прикрасами, серед яких варто відзначити сережки з безліччю каменів. Волосся зірки ж покладені в м'які і акуратні хвилі, а на обличчі досить помітний макіяж.

Цікаво - чи шанувальники здивувалися "новим" губам Кароліни, які стали помітно більше. Також шанувальники написали кілька здивованих коментарів, подумавши, що зірка зібралася нарешті заміж. Спусля час співачка видалила новий пост зі своєї сторінки.

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