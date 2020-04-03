Знаменита українська співачка Настя Каменських влаштувала домашню фотосесію прямо на підлозі
Щоб залучити якомога більше прихильників до творчості, власним спортивним буднях, а також занять спортом в цілому, артистка кожен день проводить на своїй сторінці в Instagram прямі ефіри, пише Рoliteka.net.
В цей раз під стильним домашнім фото, на якому зірка позувала в коротенькій міні-спідниці і світлій футболці з принтом, зірка розповіла, як планує провести свій день і закликала користувачів мережі до неї приєднатися.
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«А що якщо нам завтра провести продуктивний день разом?
План такий :
Прокидаємося рано, п'ємо склянку теплої води, робимо легку зарядку і снідаємо.
9:15 я призначаю вам на зустріч @snidanok, де розповім, чим здивує вас @goloskrainy_official в це неділю 🤩
А після, В 9:30❗️починається моя онлайн-тренування в Instagram. Завтра додамо трохи обважнювачів, так що візьміть 2 маленьких пляшки водички! ⠀
Після цього пишемо завдання на весь день, куди обов'язково включаємо час з сім'єю, читання і саморозвиток, дзвінки друзям і тд. ⠀
А в 19:00 на моїй TikTok сторінці я вийду в прямий ефір! Будуть розмови про мотивації, самоорганізації, страхи та лінь. А потім ще відповім на ваші найпопулярніші питання по заданій темі. Так що у нас з вами намічається насичений день 😊», - пише Настя під новим фото. Як і очікувалося, шанувальники бурхливо відреагували і написали безліч коментарів.
Раніше артистка звернулася до шанувальників за допомогою незвичайного домашнього кліпу. Примітно, що музичний скетч вона записала на п'яти мовах: українською, російською, англійською, іспанською та турецькою.
«Включаємо класний репчик і піднімаємо собі настрій! 😎 Я розумію, що з кожним днем дотримуватися домашнього режиму все складніше, але це зараз дуже важливо! 💪», – написала Каменських під новим постом.
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