Знаменита українська співачка Настя Каменських влаштувала домашню фотосесію прямо на підлозі

Щоб залучити якомога більше прихильників до творчості, власним спортивним буднях, а також занять спортом в цілому, артистка кожен день проводить на своїй сторінці в Instagram прямі ефіри, пише Рoliteka.net.

В цей раз під стильним домашнім фото, на якому зірка позувала в коротенькій міні-спідниці і світлій футболці з принтом, зірка розповіла, як планує провести свій день і закликала користувачів мережі до неї приєднатися.

«А що якщо нам завтра провести продуктивний день разом?

План такий :

Прокидаємося рано, п'ємо склянку теплої води, робимо легку зарядку і снідаємо.

9:15 я призначаю вам на зустріч @snidanok, де розповім, чим здивує вас @goloskrainy_official в це неділю 🤩

А після, В 9:30❗️починається моя онлайн-тренування в Instagram. Завтра додамо трохи обважнювачів, так що візьміть 2 маленьких пляшки водички! ⠀

Після цього пишемо завдання на весь день, куди обов'язково включаємо час з сім'єю, читання і саморозвиток, дзвінки друзям і тд. ⠀

А в 19:00 на моїй TikTok сторінці я вийду в прямий ефір! Будуть розмови про мотивації, самоорганізації, страхи та лінь. А потім ще відповім на ваші найпопулярніші питання по заданій темі. Так що у нас з вами намічається насичений день 😊», - пише Настя під новим фото. Як і очікувалося, шанувальники бурхливо відреагували і написали безліч коментарів.

Раніше артистка звернулася до шанувальників за допомогою незвичайного домашнього кліпу. Примітно, що музичний скетч вона записала на п'яти мовах: українською, російською, англійською, іспанською та турецькою.

«Включаємо класний репчик і піднімаємо собі настрій! 😎 Я розумію, що з кожним днем дотримуватися домашнього режиму все складніше, але це зараз дуже важливо! 💪», – написала Каменських під новим постом.

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