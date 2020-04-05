Певица порадовала фанатов в выходной день на карантине

Знаменитая украинская исполнительница Настя Каменских соблюдает карантин и не забывает делится со своими поклонниками свежими фото в сети

Об этом передает Politeka.net , со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

На новом снимке артистка задумчиво позирует, по всей видимости, в пижаме или в другой домашней одежде бежевого цвета. Даже дома в изоляции Каменских не забывает хорошо выглядеть, поэтому нанесла на лицо не яркий, но эффектный макияж.

«Воскресенье - день для небольшого отдыха😘 Приятных выходных😉», - пожелала певица всем своим поклонникам на английском языке.

Фанаты оценили новый образ своей любимицы.

Всего за два часа свежее фото набрало больше 40 тысяч лайков. Кроме того, фолловеры уже успели оставить несколько восторженных комментариев.

«Красавица», «Куколка шикарная», «Безумно красивая», «Спасибо и тебе тоже хороших выходных ❤️», «Вы просто потрясающие ❤️😍Самая любимая певица ❤️❤️❤️❤️❤️», «Богиня»- пишут люди.

Как известно, чтобы привлечь побольше поклонников к занятиям спортом, особенно во время изоляции дома, звезда решила проводить спортивные тренировки перед камерой каждое утро. В качестве мотивации артистка показала роскошную подтянутую фигуру в сером костюме собственного бренда после очередного занятия.

На представленном кадре Настя без макияжа и с аккуратно собранными волосами счастливо позировала перед объективом в светло-сером костюме, состоящем из тонкого топа и лосин с высокой талией.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

Как сообщала Politeka, Каменских забыла о стыде и обнажила свое главное богатство.

Также Politeka писала, что томная Каменских в прозрачных кружевах показала, чем соблазнила Потапа