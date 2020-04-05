Ксения Собчак показала, как развлекается на карантине со своим мужем Константином Богомоловым

Судя по всему, российская ведущая и ее супруг уже успели изрядно заскучать на карантине. Как сообщает Politeka, в своем Инстаграм Собчак поделилась забавным видео попытки «побега» Богомолова (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

На опубликованных кадрах можно увидеть, как режиссер пытается сбежать из дома, перелезая через высокий забор их с Собчак участка. Впрочем, его жена явно не собирается отпускать его так просто.

«Ты куда полез, а? Куда полез?», - гневно кричит Собчак где-то за кадром, пока Богомолов отчаянно старается скрыться за забором.

Затем ведущая притворяется, что стреляет в мужа, и тот картинно падает на землю. После этого в кадре появляется сама Собчак и произносит: «Сиди дома!».

«Вчера арестовали Иисуса,а я застрелила Иуду!», - подписала видео звезда.

Ее поклонники бурно отреагировали на забавный ролик.

«Сразу видать Кто главный в семье», «Ролевые игры пошли», «Даже подтянутся не может....уфф», «Такой голос строгий, как у мамы в детстве, когда я без разрешения купаться шла», «Ролевые игры на карантине», - пишут люди под видео.

Напомним, Собчак напугала внешним видом на ночь глядя, Богомолову не позавидуешь: "еще приснится такое!".

Как сообщала Politeka, Собчак посветила дерзким декольте после "пьяной" выходки с Богомоловым: «А муж в состоянии…».

Также Politeka писала, что Собчак посветила неприличным декольте перед Богомоловым и заговорила о разводе: "Пусть мучается...".