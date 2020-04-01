Ксения Собчак, которую недавно собственная мать отругала за пьянство, решила похвастаться роскошным образом, но что-то пошло не так

Российская политик и шоувумен выложила новое фото в Instagram. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

На снимке она позирует в черном комбинезоне с дерзким декольте и остроносых туфлях на каблуках. При этом она детально перечислила все бренды, одежду и аксессуары которых сочетает в этом образе. Добавив, что это все из новой коллекции.

«В домашней изоляции тоже выгляжу модно», - отметила Собчак.

Такой пост Собчак не всем пришелся по душе, слишком уж очевидна реклама. Телеведущую обвинили в неискренности. В частности пользователи заметили, что на фото Собчак позирует в бутике, а вовсе не в семейной изоляции, как она написала.

«Молодец! Деньги за рекламу капнули))», «Ну да...и с укладкой на три волосины и в перстнях. Обычная, домашняя женщина. И главное фотограф всегда рядом», «А муж в состоянии это оплатить?», «Достала», «Ксюша, вы в магазине», - пишут в комментариях.

В то же время другие восхищаются видом Собчак.

«Ничего себе!», «Ксения, шикарно! Теперь все точно будут одеваться для себя и своих любимых», «В чёрном. Пиковая дама», «Ксения вы настоящая женщина . Нужно всегда оставаться красивой и не ходить в халатах по дому», - пишут в сети.

Напомним, ранее мать Ксении Собчак назвала свою дочь и ее мужа «тупыми» и обвинила их в пьянстве.

Людмила Нарусова, которая является членом российского Совета Федерации от Тывы, судя по всему, не старается выбирать выражения, когда речь идет о ее дочери. Так, женщина на всю страну унизила известную ведущую и ее мужа, режиссера Константина Богомолова из-за их прокола.

Напомним, Собчак посветила неприличным декольте перед Богомоловым и заговорила о разводе.

Как сообщала Politeka, близкий друг Ани Лорак объявил войну беременной Собчак.

Также Politeka писала, что беременная Ксения Собчак запихивается устрицами, пока Виторган молит о финансовой помощи.