Российская телеведущая, журналист и политик Ксения Собчак на карантине решила вплотную заняться уходом за собой
Вынужденная изоляция заставляет селебритис ломать головы над тем, чем заполнить страницы в соцсетях, чтобы оставаться для подписчиков интересными и «читабельными», передает Politeka.
Анфиса Чехова, например, показывает, как занимается йогой, Слава Каминская из «НеАнгелов» примеряет наряды в надежде скорого окончания карантина, а вот Ксения Собчак пошла дальше всех и предстала перед поклонниками в очень неприглядном виде.
В своем сториз в Instagram она опубликовала видео, на котором показывает лицо, на которое нанесен слой крема, а под глазами – патчи. Ксения рассказывает, какой косметикой пользуется, попутно демонстрируя фанатам залежи баночек с кремами, духов и прочие богатства.
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Отметим, что показаться в таком виде перед многотысячной аудиторией – смелый шаг, поскольку выглядит Собчак жутковато. А учитывая, что видео она опубликовала вечером, то еще, чего доброго, и ночью приснится.
Что думают комментаторы по поводу видео, неизвестно, поскольку функции комментирования в сториз нет.
Ранее мы писали, что Собчак не смогла обойти стороной пандемию китайского вируса: светская львица решила сравнить пандемию вируса с Третьей мировой войной и разнесла меры по самоизоляции россиян.
«Тихон Шевкунов, духовник Путина и настоятель Сретенского монастыря пару дней назад заявил, что вирус - это Третья Мировая Война. Действительно, каждый новый век человечество любило начать с большой войны. Но если Бог и есть, то, что происходит сейчас, – это усмешка, злая ирония над всем человечеством», - философствует она на своей странице в сети.
Напомним, Собчак посветила неприличным декольте перед Богомоловым и заговорила о разводе.
Как сообщала Politeka, близкий друг Ани Лорак объявил войну "беременной" Собчак.
Также Politeka писала, что "беременная" Ксения Собчак запихивается устрицами, пока Виторган молит о финансовой помощи.