Меган Марк и принц Гарри сложили с себя полномочия и больше не являются частью королевской семьи

Пара переехала в Канаду и живут совсем иной жизнью. Маркл пока была герцогиней, не могла подружиться с королевой Елизаветой и другими членами сьемьи. Но Меган запомнят, так как она использовала смелые образы, которые выходили за рамка королевского Протокола. Об этом пишет Знай.юа.

Марк не та женщина, которая выйдет на прогулку на высоких каблуках или в строгом платье. Меган любит джинсы и кеды, а иногда ее можно увидеть даже в спортивном костюме.

В 2018 году беременная экс-герцогиня появилась в обтягивающем платье Givenchy. Смелый образ с глубоким вырезом и открытыми плечами явно не был прописан в Протоколе.

Поговаривают, что Елизавета II оказалась недовольной из-за такого поступка Меган.

Макияж и наряды для официальных выходов Меган подбирала себе сама. Иногда ей помогала подруга Джессика Малруни, которая является известным модельером. Персонального стилиста у Меган не было, несмотря на слухи.

Маркл точно никто не забудет благодаря ее нарядам, которые часто нарушали Протокол, но поражали окружающих. И никто не сможет ее упрекнуть за безвкусицу.

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