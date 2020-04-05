Звезда Студии «Квартал 95» Марта Адамчук показала, как радуется весеннему солнышку на безопасной дистанции из-за карантина

Известная украинская актриса и певица, прославившаяся как финалистка 7-го сезона «Голоса країни» и звезда «Женского квартала», не унывает даже во время карантина. Как сообщает Politeka, красотка поделилась свежим фото с прогулки на своей странице в Инстаграм.

Так, артистка сделала селфи во время прогулки на свежем воздухе. На фото Адамчук позирует в простой повседневной одежде: футболке и легкой бежевой курточке. На ее лице минимум макияжа, а волосы звезда решила оставить без традиционной роскошной укладки.

Несмотря на то, что во время карантина Адамчук гуляет по улице без маски, она подчеркнула, что делает это «на безопасной дистанции».

Поклонники артистки уже отреагировали на фото, засыпав звезду сотнями лайков.

«Красивенная», - пишут в комментариях.

До этого сообщалось, что Адамчук опубликовала в Инстаграм черно-белое фото, на котором похвасталась красивой фигурой. Марта накинула пальто, по всей видомости, на обнаженное тело. Однако все было прикрыто и лишнего ничего не выглядывало, кроме изящной ножки. Это фото - настоящий соблазн.

На шее красотке можно заметить маленькую цепочку с кулоном. Марта надела крупные очки. Волосы звезда убрала назад и засветила аккуратные сережки в ушах.

Девушка повернула голову и посмотрела вдаль. Артистка улыбалась, положив руку на подушку.



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