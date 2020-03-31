33-летняя украинская певица Марта Адамчук, финалистка 7 сезона "Голоса країни" и звезда "Женского квартала", удивила откровенным образом

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в черном платье с красными розами. Звезда позировала крупным планом и невозможно не заметить главную изюминку этого жаркого кадра: невероятный вырез на груди, заставляющий поклонников предаваться неприличным фантазиям: "Срочно тушите!"

Шею красотки украсила нежная цепочка с кулоном. Идеальная укладка и легкий макияж дополнили образ. Марта подняла руку и дотронулась пальцами до лица. При этом певица открыто и искренне улыбалась, с задоринкой во взгляде.

Ранее мы сообщали, Марта еще больше влюбила в себя поклонников, выставив фото, на котором она с красавцем-котом. Адамчук предстала без макияжа в топе из тонкой легкой ткани, держа на руках "пушистика" черного окраса. И артистка, и ее питомец смотрят внимательно куда-то в сторону.

"Классная, обворожительная!🌹🍓", "знакомая кошка", - комментировали пользователи.

До этого Марта вместе с коллегами по "Кварталу" спела в режиме онлайн песню "Чом ти не прийшов" и опубликовала запись в Инстаграм - девушки нашли занятие на карантине, а также способ привлечь внимание многочисленных фанатов.

"О том, как мы «развлекаемся» на карантине :)", - подписала кадры Марта.

"До мурааашееек😍😍 дівчата дуже круто😍😍😍 Мартусік🔥🔥 ну ти найзапасливіша з гречею🤣🤣♥️♥️♥️; "Мартуся, как мне укладка твоя нравится, сразу хочется такую стрижку))) но кто бы так каждое утро укладывал мне их🤣"; "Це так мило ❤️дівчата ❤️", - писали в комментариях.

Напомним, что Марта Адамчук посветила идеальным телом в кружеве: "Ого, какая красотка".

Ранее Politeka сообщала, что звезда "Квартал 95" в прозрачной блузке покорила стильным образом: "На краешке земли".