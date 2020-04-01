Известная украинская актриса и певица Марта Адамчук, звезда "Квартала 95", поразила красотой

Артистка предстала в наряде, который напоминает пальто, пишет Politeka.net.

Так, звезда опубликовала в Инстаграм черно-белое фото, на котором похвасталась красивой фигурой. Марта накинула пальто, по всей видомости, на обнаженное тело. Однако все было прикрыто и лишнего ничего не выглядывало, кроме изящной ножки. Это фото - настоящий соблазн.

На шее красотке можно заметить маленькую цепочку с кулоном. Марта надела крупные очки. Волосы звезда убрала назад и засветила аккуратные сережки в ушах.

Девушка повернула голову и посмотрела вдаль. Артистка улыбалась, положив руку на подушку.

Данное фото звезда подкрепила стихотворением.

За пять часов пост собрал более 500 лайков и немного комментариев.

"Я вот вот;))))💜", - написала коллега Марты, Вера Кекелия, которая, к слову, недавно объявила о беременности.

"Как хорошо может пойдешь снова на голос страны", - написал другой пользователь сети.

Напомним, Марта Адамчук предстала в черной маечке на тонких бертельках. Откровенный наряд подчеркнул формы звезды. К тому же он состоял из двух частей - нижняя была плотной, а верх - фатиновый.

Марта держала в руках пушистое животное, которое заинтересованно смотрело в окно. Глаза кошки были большими и зелеными.

"Глаза", - немногословно подписала снимок артистка.

Ранее сообщалось, что Марта Адамчук предстала в платье, которое обтянуло ее сочные ягодицы, а также стройную талию. Наряд спускался с плеч, придав образу еще большей соблазнительности.

При этом фотограф не захватил лица Марта, а лишь ее яркие губы.

Артистка держала в руках букет тюльпанов разных цветов, позируя у шторы.

Напомним, что Марта Адамчук посветила идеальным телом в кружеве: "Ого, какая красотка".

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