Украинская певица Даша Астафьева в облигающем платье впечатлила провокационным снимком

Как сообщает Politeka.net, модель Даша Астафьева привыкла быть в центре внимания, эпатируя публику довольно откровенными фотосессиями, где демонстрирует свои соблазнительные формы.

В этот раз на ее странице в Instagram появилось фото, на котором певица позировала спящей в довольно необычном для нее образе, на удивление скромном.

На снимке Астафьева лежит на подушке в длинном обтягивающем платье, которое удачно подчеркивает все ее изгибы и внушительную грудь. Волосы артистки растрепаны, а ноги босые.

“Усталость - лучшая подушка.”-говорил Бенжамин Франклин...», - говорится в подписи.

Пользователям сети пришлось по душе новое фото Астафьевой, всего за пару минут на него отреагировало около 1000 человек отметками «мне нравится».

«Ангел красивый умница, а слова золотые🔥🔥», - написал один из фолловеров.

"Это фото сразу лишает сна", - отметил другой.

Ранее на новом фото артистка появилась в комнате с панорамными и светлыми окнами. На ней: черная джинсовая юбка и серий свитер, подчеркнувший ее формы. Волосы Даши собраны в высокий тугой пучок, а на ее лице легкий макияж. Сама она смотрит в сторону от объектива с серьезным выражением лица.

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