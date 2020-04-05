Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли впечатлила поклонников своей внешностью после уколов красоты

Как сообащет Politeka.net, известная турецкая актриса Мерьем Узерли вернулась к имиджу Хюррем. Долгое время знаменитая Роксолана из сериала "Великолепный век", была рыжеволосой красавицей, позже она перекрасилась в блондинку и проходила с этим цветом волос многие годы.

Но судя по новым снимкам Мерьем снова вернулась к образу жгучей Роксоланы, изменив цвет волос на рыжий.

Девушка поделилась новым потретным снимком. Мерьем Узерли предстала с новой прической и рыжим цветом волос. Изображение сделано таким образом, что поклонники только могут увидеть лицо знаменитой актрисы. На лице нет даже следа от мимических морщин, словно девушка сделала пластику или же ботокс. Ее лицо на фото выглядит идеальным – фарфоровым как у куклы.

Волосы жгучая красотка заплела в хвост. И кстати, позирует Мерьем в мейкапе с акцентом на глаза, на губах нюдовая помада. Кто знает, может девушка записывает новый влог или "карантинный клип".

Последний снимок, размещенный актрисой в соцсетях, вызвал "бурю" эмоций среди поклонников. По мнению фанатов, после многочисленных экспериментов с внешностью актриса вернулась к имиджу Хюррем и снова предпочла так полюбившийся всем образ.

Они буквально засыпали Мерьем множеством восхищенных комментариев:

"Ты непревзойденная королева", "Вау❤️", " Такая классная❤️", "Красотка 🔥", "Очень красивая", "Хюррем👸🏼".

Напомним, что Мерьем Узерли удивила изменением во внешности: "В фильме была намного...".

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли соблазнила прекрасными формами в розовом топе: "Такую нельзя забыть".

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли забыла о лифчике и засветила свое богатство вблизи: «видно все».