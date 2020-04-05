34-летняя российская певица Татьяна Котова, бывшая участница группы "ВИА Гра", обескуражила публику фото в ковбойской шляпе на природе

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала архивный снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала на ферме (еще до карантина). Котова любит удивлять фанатов нежными и одновременно дерзкими идеями для фотоссесий. В тот раз певица принарядилась в клетчатую рубашку черно-белого цвета, которая выгодно обтянула ее сочные прелести, темные джинсы с высокой талией и, конечно, белую шляпу, ставшую изюминкой всего образа.

Котова позировала рядом с осликами, дотянувшись рукой до одного из животных через ограду. Девушка счастливо улыбалась и абсолютно не боялась, что на нее могут напасть.

"Многим нравится стабильность. А я считаю, что стабильность - это не всегда хороший показатель.🤷‍♀️ В жизни должен быть как рост, так и падения.👌 Это нормально. Если мы периодически не падаем с "серфинговой доски жизни", то, вероятно, мы катаемся на недостаточно больших волнах.😉 И помним, что после дождя будет радуга ???", - подписала кадр Татьяна.

Поклонники согласились с мнением артистки и засыпали ее комплиментами:

"Танюша, какая же ты красивая❤️ не перестаю восхищаться🌺"

"Потрясающее фото, Вы прекрасны 😍"

"Спешу сообщить что вы превосходны ❤️ В любом образе! 😊"

"Такая смелая"

"Стабильность- это деградация, поэтому важно развиваться 🔥"

Ранее мы сообщали, Котова привлекла внимание публики рекламным роликом своего пижамного бренда. Красотка разгуливала по квартире в розовой мини-пижаме с бокалом, и принимая всевозможные манящие позы.

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