34-летняя российская певица Татьяна Котова, бывшая участница группы "ВИА Гра", обескуражила публику откровенными кадрами в коротких шортиках и с бокалом

Котова, ставшая обладательницей титула "Мисс Россия" в 2006 году, умеет преподать себя так, чтобы все ахнули. Девушка частенько радует поклонников соблазнительными снимками, на которых она без тени смущения выставляет напоказ все свои прелести в самых выгодных ракурсах.

Так, и на этот раз, как передает Politeka.net, Татьяна опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм видео, в котором рекламирует пижаму собственного бренда (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Котова предстала в восхитительной пижамке нежно-розового оттенка, порой с полотенцем на голове или с бокалом в руке. Девушка очаровала томными позами, расставляя ножки и выпячивая "пятую точку". Зона декольте, безусловно, вызывает головокружение.

"Для нас каждый новый день – это дар, и он прекрасен. Даже сейчас! Особенно сейчас. Мне очень понравились слова Марша Петри Сю о том, что «Каждый день – начало чего-то нового. Так к этому дню и относитесь. Не думайте, что могло бы быть, а концентрируйтесь на том, что вы можете сделать»😌", - поделилась своими философскими размышлениями Татьяна.

Поклонники тут же кинулись обсуждать красотку, засыпав ее комплиментами. За час фанаты успели поставить более 55 000 "сердечек".

"Выглядишь на пятерочку с плюсом. Впрочем, как всегда"

"Отлично получилось ❤️ "

"По дому тока в пижаме ходите видимо😄"

"Очаровательная ❤️"

"Тете Кошке все к лицу,как команде на платцу . Тетя Таня хороша и изящна и умна😊❤️🤗🌷"

"Такое вытворяет!"

Ранее мы сообщали, Котова удивила снимком в постели. Певица надела белую пижамку и приняла соблазнительную позу, раскидав волосы по подушке. Звезда предложила в подписи к этому кадру обсудить понравившиеся сериалы.

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