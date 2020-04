View this post on Instagram

Для нас каждый новый день – это дар, и он прекрасен. Даже сейчас! Особенно сейчас. Мне очень понравились слова Марша Петри Сю о том, что «Каждый день – начало чего-то нового. Так к этому дню и относитесь. Не думайте, что могло бы быть, а концентрируйтесь на том, что вы можете сделать».😌 Но главное, не забываем выглядеть классно всегда. Несмотря ни на что ! В этом поможет моя пижама @comfy___home В ней можно выглядеть на 100% сексуальной, будто в коктейльном платье на вечеринке и на 200% комфортно, будто наша свобода всегда с нами 🕊🤍