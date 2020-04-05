Известная российская актриса Эвелина Бледанс показала новый ролик в Инстаграм

На кадрах Эвелина позирует в блестящем красном платье с огромным декольте. Она была на яхте в море. На втором кадре Бледанс уже показал себя в черном купальнике, получилось еще откровенней, чем в первом случае. В третьей части можно увидеть еще и белый купальник актрисы, как бонус. Действие происходило в море, правда неизвестно, когда видео было снято. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"С Днём рождения, меня! Кстати, в этом году я смеюсь, вспоминая свои прошлогодние переживания по-поводу цифр в паспорте. Я в гармонии с собой и верю, что впереди ещё столько интересного!", - написала Бледанс.

Фанаты успели посмотреть видео почти 40 тысяч раз и написали множество комментариев. В них пользователи поздравляли Эвелину с праздником и желали всего самого лучшего.

Ранее мы сообщали, что Российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс соблазнила формами в легком платье.

Красотка на снимке порадовала формами в легком платье с леопардовым и тигровым принтом. Она надела сверху косуху, которая подчеркнула ее тонкую талию.

На ножках модели были полусапожки на шпильках. Большое кольцо на пальце и яркие ногти дополнили образ.

Напомним, Бледанс повертелась перед камерой и засветила самые сладкие места

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