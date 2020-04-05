Знаменитая украинская певица Надя Дорофеева в компании популярного певца Дантеса показала забавное видео
Как сообщает Politeka.net, Надя Дорофеева и Владимир Дантес также решили не оставлять своих фолловеров без внимания во время карантина из-за "уханьского" вируса. Парочка снимала блоги или короткие видео для Instagram-сториз.
Однако в новую неделю ДоДо и Дантес решили устроить челлендж. Влюбленные опубликовали видео на котором устроили шалости в спальне.
Вся съемка прошла в мягких пастельных тонах. Сначала на видео появляется Дорофеева в голубом платье, которое подчеркивает каждый изгиб ее идеальной фигуры. При этом Дантес разодетый в черный классический костюм, который ему к лицу, сидит на стуле и все снимает. Певица подходит к Дантесу и танцует перед ним жаркий танец.
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На следующем кадре уже Дантес появляется на месте Дорофеевой, танцуя соблазнительный танец в ее голубом платье и на каблуках. А певица сидит на стуле в мужском костюме. Они буквально поменялись местами. Сумасшедшая парочка действительно зажгла не по-детски.
Парочка решила закрыть видео от комментариев, поэтому Дорофеева опубликовала его на своей странице в Instagram-Stories.
Также ранее сообщалось, что солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева удивила выходкой в блестящем образе из "золота".
В этот раз на фан-странице в социальной сети Инстаграм певицы были опубликованы яркие снимки, сделанные в рамках специальной акции "Фешнт-трешн", к которой массово присоединяются все знаменитости.
Так, чтобы не сойти с ума во время длительного сидения дома на карантине, каждый находит себе занятие по душе. Кто-то смотрит фильмы, кто-то играет в настольные игры, кто-то устраивает онлайн-тренировки или целые вечеринки с поклонниками или друзьями - каждый "по-своему сходит с ума на карантине".
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