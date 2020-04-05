Дочь знаменитого российского композитора Игоря Крутого Виктория покрасовалась на отдыхе загорелым телом в купальнике

34-летняя Виктория Крутая любит делиться со своими подписчиками жаркими фотографиями в самых разных образах. Как сообщает Politeka, на этот раз она показала, как проводит время на природе во время карантина.

На своей странице Инстаграм Виктория поделилась фото, на котором она сидит на подстилке в черном купальнике оригинальной формы. Крутая позирует спиной к камере, подняв руки над головой. Купальник бикини позволяет ей продемонстрировать зрителям свои упругие ягодицы.

«Вот оно первое фото которые классно получилась у Деми ! Мы сидим дома в основном,но после обеда идём гулять. Мы нашли классное местечко на травке где нас не кто не трогает и мы можем делать йогу и загорать», - написала Виктория в подписи к снимку.

Игорь Крутой не удержался и прокомментировал фото дочери.

«Викуля-Афродита!!», - написал он.

Этот комментарий смутил некоторых подписчиков девушки.

«А как это когда папа смотрит на дочкину попу и ещё пишет восхищённые комментарии», «Блин, точно стыда нет», - пишут люди.

Впрочем, другим подписчикам снимок явно понравился.

«Классная дупа у тебя!!», «Гитарочка», «Вы вроде во всех фотках классно получаетесь», «Бесконечно можно смотреть...», «Очень божественно Шикарный загар!», - пишут люди.

Напомним, фигуристая дочь Крутого показала, как развлекается на пляже во время карантина.

Как сообщала Politeka, бесстыжая дочь Крутого побаловалась на кровати в кожаном белье.

Также Politeka писала, что бессовестная дочь Боярского показала жаркие объятия с мужем.