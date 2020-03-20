Дочь известного российского композитора и автора многих популярных песен Игоря Крутого Виктория решила показать свою маму, сестру и дочь на отдыхе

На новом опубликованном кадре с пляжа звездные красотки из семейства Крутого лежали на песке и позировали на камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram старшей из дочерей Игоря Крутого.

Так на представленном артисткой фото, ее мама, которая уже в возрасте, но выглядит при этом прилично, а также младшая сеста и дочь были в купальниках и не то улыбались, не то кокетничали на камеру.

Виктория сделала подписью к снимку, что скоро мир преодолеет напасть коронавируса, надо греться на солнышке и побольше позитива, считает певица.

Поклонники Тори активно комментируют пост и пишут, что ее родственницы настоящие красавицы и невероятные "милахи".

Ранее сообщалось о том, что известный российский певец Филипп Киркоров предстал перед поклонниками в смелом образе - близком, по смысловому значению, к своему сценическому амплуа.

"Вылитый Царь!", - пишут подписчики звезды под видео, которе является по сути мини-копией известного комедийного фильма. Как оказалось, с помощью такого оригинального ролика, где, как и в оригинальном фильме, застольничали, пели и веселились, Киркоров и его звездный друг Николай Басков решили поздравить сестру Игоря Крутого Аллу с личной значимой датой и праздником:

«Представляю нового героя из Юбилейного фильма для Аллочки Крутой. Знакомьтесь - "Царь всей российской эстрады" Филипп Киркоров 😀😀😀. В остальных, не менее значимых ролях - "Золотой голос России" Николай Басков, "Прекрасная царица" Алла Крутая и "Великий режиссёр-изобретатель" Тимур Бекмамбетов🏆. Огромное спасибо всем замечательным актёрам за великолепную игру и участие в этом неординарном и весёлом проекте!», - подписан "мини-фильм" – пародия на известную комедию «Иван Васильевич меняет профессию».

Фолловеры, среди которых немало звезд российского шоу-биза, просто в восторге от увиденного:

«Очень крутой фильи ❤️❤️❤️🔝🔝»

«Ай да , молодцы !!!! 👍😂😂😂👏👏👏»

«Очень приятно, царь всей российской эстрады🤣 лучший!!!».

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