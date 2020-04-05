29-летняя теледива Елена-Кристина Лебедь, пассия бывшего вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, развлекается как может на карантине

Как известно, знаменитая украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь очень активно ведет свою страницу Instagram и часто радует фолловеров разнообразными видеороликами и снимками, передает Politeka.net.

Так, на этот раз звезда "Аферисты в сети" разместила совместное со своим возлюбленным фото, на котором они позируют на фоне вертолета. Знаменитость пренебрегает карантином и выходит на улицу без защитной маски. Также можно заметить, что Кристина с Павлом Розенко одеты весьма по-летнему. Ведущая позирует в солнцезащитных очках, тонкой блузке и своих любимых джинсах.

«Когда заказал на алиэксперсс вентилятор 🙈🤪🤪🤪», - шутливо подписала снимок телеведущая.

Пользователи в соцсетях оценили чувство юмора Кристины, отметив, что им тоже надоел карантин. Некоторые решили спросить телеведущую почему она так легко одета, на что та ответила, "сегодня на солнце очень припекает".

«Ничего себе вентилятор, хоть в двери влез?😂😉», «Всем бы такой вертолёт )))))).Жду видео на ютубе ,прям уже умираю на этом карантине в ожидание», «Почему сразу вспомнилось ваше знакомство с Павлом про Лётный транспорт😂», - пишут люди.

Ранее мы рассказывали, как любовница Розенко шокировала публику невероятной худобой. Телеведущая похвасталась новыми модными джинсами, за которыми долго "гонялась". Однако, внимание пользователей больше привлекла ее худая фигура. Некоторые даже вызвались покормить звезду.

Также мы писали, что Елена-Кристина Лебедь поделилась фото, на котором предстала в весьма соблазнительном образе. На ней были надеты джинсовые шортики и розовый топ. Елена-Кристина вызывающе расположилась на ступеньках лестницы с чашкой.

Напомним, невеста Розенко засветила лишнее в костюме для ролевых игр, пикантное фото: «Ни капли стыда».

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