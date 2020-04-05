Бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина показала самые дерзкие наряды из своего нового клипа

После распада группы Серябкина превратилась в сольную исполнительницу. Сейчас она активно работает над новыми проектами, последним из которых стал новый клип. Как сообщает Politeka, Серябкина поделилась кадрами со съемочной площадки на своей странице в Инстаграм.

Как рассказала певица, по сюжету клипа она должна была сыграть первую женщину-космонавта, которая отправилась на Марс. Для этого ей подобрали соответствующие костюмы в космическом стиле. Впрочем, речь идет не о традиционных скафандрах, а о соблазнительных обтягивающих нарядах из латекса с отдельными «космическими» элементами.

На опубликованных фото Серябкина позирует крупным планом, в машине и даже подвешенной в воздухе.

«Я смело могу сказать, что это моя лучшая и самая сложная во всех планах видео-работа. Мы рассматривали много режиссеров, в том числе и с громкими именами, но только с @kitachernikov мы сразу поймали один вайб. Получилась космическая конфета в винтажной обертке… Именно с этой работы начинается мой новый творческий этап. Моя ракета стартовала, stay tuned», - написала певица в подписи к снимкам.

Поклонники пришли в восторг от фото звезды.

«Оля, ты молодец! Крутая работа команды!», «Оля на 5 фотке ты рыцарь в доспехах», «Оленька ты лучшая!!! Спасибо огромное за твою работу», «Божественно», «Космическая королева!», - пишут люди.

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