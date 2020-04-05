Как теперь выглядит самая известная "женщина с бородой"

Победитель «Евровидения»-2014 Томас Нойвирт, который известен всему миру, как Кончита Вурст, поразил изменениями во внешности

По всей видимости, австрийский певец решил избавиться от своего образа «женщина с бородой», благодаря которому прославился на весь мир, и снова стать самим собой, передает Politeka.net.

На своей странице в Инстаграм знаменитость разместил новое фото, на котором сложно отыскать намек на женственность.

Теперь певец похож на настоящего мачо с густой бородой, волосатыми ногами и серьгой в носу. Он избавился от накладных ресниц, дерзких стрелок и подстриг волос.

Ранее мы рассказывали о том, что Кончита Вурст покрасовалась в одних трусиках. В частности, звезда опубликовала откровенное фото в соцсетях.

Так артист был облачен в трусы с высокой талией и шнуровкой, а также ботфортах на низком ходу. Типичное селфи у зеркала вызвало в сети массу обсуждений. Так одни пользователи уверяют, что Тому не знакомо чувство стыда, другие - откровенно восхищены раздетой Кончитой.

На новом опубликованном Кончитой Вурст фото она сосредоточена на "фотографировании", прическа у артиста мужская, борода таже остается "на месте", немного на снимке заметен и макиях на его лице.

Помимо прочего, Кончита засветила свои подкачанные ягодицы и ноги, а также на фото виднеется "главное мужское достоинство" исполнителя.

Напомним, эпатажная звезда Евровидения покрасовалась в одних трусиках: фото лишает дара речи.

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