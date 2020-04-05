Экс-возлюбленная певца Виталия Козловского, а также известная блогерша Рамина Эсхакзай похвасталась фигурой в сети

Как сообщает Politeka, на своей странице в Инстаграм звезда «Холостяка» и ведущая YouTube-канала «Ходят слухи» разместила новую фотографию.

На снимке она позирует в спортивной одежде: обтягивающем розовом топе и лосинах в тон. На фото Рамина улыбается.

А еще девушка поделилась своими наблюдениями во время карантина в Украине, куда можно не тратить время и деньги.

Рамина считает, что после окончания карантина, многие люди поймут, что нет смысла снимать огромные офисы, так как можно эффективно работать из дома.

«А ещё многие поймут, что можно не тратить деньги на абонемент в зал и заниматься дома, Я это поняла ещё в ноябре 2019 года», - написала Рамина.

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По ее словам, 20-30 минут в занятий день и правильное питание дают очень хороший результат.

Пользователи не прошли мимо и мгновенно отреагировали на снимок.

«Красотка», «Какая вы красивая на этом фото😍 относительно зала - такие же мысли, вряд ли вернусь после карантина🤔», «На счёт залов согласна, ещё прошлым зимой начала заниматься дома, бег на улице до карантина)», - пишут люди.

Ранее мы писали о том, что Виталий Козловский ответил своей бывшей возлюбленной на критику и слухи об отношениях.

Так, Рамина Эсхакзай в одном из своих интервью рассказывала, что во время отношений с Козловским, у них не было интима.

«Что Рамина еще говорит? Не удивлюсь, если она со временем выдумает еще какую-нибудь новую сенсацию и расскажет ее даже тебе. Я ей желаю хорошего пиара и рядом такого мужчину, с которым она не будет вспоминать свои бывшие отношения. Я тебе когда-то говорил, что я перевернул страницу своего прошлого, а теперь я ее вырвал, скомкал, выбросил и вспоминать это не хочу. Этой женщины в моей жизни не существовало и не существует», - отметил певец.

Напомним, Козловский не удержался и разнес бывшую после отмены свадьбы.

Как сообщала Politeka, экс-невеста Козловского ошеломила новым образом и заставила бывшего кусать локти.

Также Politeka писала, что бывшая Козловского сверкнула внушительными прелестями в облегающем топе.