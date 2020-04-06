Украинская телеведущая Регина Тодоренко не скучает на карантине

Соответствующая публикация появилась в ее личном Instagram, передает Politeka.net.

В частности, она опубликовала видеоролик, на котором видно, как ее муж Влад Топалов занимается физическими упражнениями с маленьким сыном.

"Наверное у всех дети счастливы сейчас, ведь родители дома. В такое непростое время появилась возможность быть в семье. Пожалуй, это единственный плюс. По всей видимости планета решила объединить нас, сплотить, создать такие условия, чтоб мы все разобрались со своими семейными задачами: наконец-то поговорить за ужином о важном, принести друг другу кофе в постель, посмотреть вместе любимый мультфильм, выяснить достоинства и недостатки отношений, поскандалить , помолчать вместе, поплакать в плечо от бессилия , развестись и снова сойтись (потому что ЗАГС закрыт на карантин), завести детей при наличии уже троих, решиться на переезд в другую страну, наладить отношения с родителями , разругаться в пух и прах и помириться через 10 минут", - написала Регина в своем Instagram.

Украинская телеведущая также призвала своих фанатов попытаться провести этот карантин с умом.

"Да, друзья, возможно, мне повезло чуть больше, я хожу на работу почти каждый день , но и, согласитесь, это большой риск для моей семьи , потому что никогда не знаешь к чему приведёт тебя прикосновение к дверной ручке в павильоне , где работают 450 человек! Дай нам Бог здоровья!", - резюмировала звезда.

"Ой, довольный какой", "Ну какой же сладкий", "Правильная зарядка", "Папы тоже должны быть счастливы) ведь у них наконец появилась возможность быть больше с ребёнком", "Какой сладкий малыш!", "Такой малыш хороший, и добрый", - пишут поклонники в комментариях под постом Регины Тодоренко.

Напомним, Тодоренко в мини-платье сверкнула похудевшей фигурой: "Ух, какая сочная!".

Как сообщала Politeka, Тодоренко с Топаловым озадачили развлечениями в разгар карантина: "Глаза краснющие".

Также Politeka писала, что Тодоренко поразила интимными деталями о собственном сыне: "Чуть не свалилась в обморок от...".