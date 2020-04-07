Многие звезды, которые сегодня зарабатывают миллионы, росли в бедности. Именно сложное детство мотивировало их работать не покладая рук

Politeka вспомнила украинских и западных звезд, которые выросли в нищете, но смогли добиться высот.

Украинская певица Вера Брежнева неоднократно рассказывала, как в подростковом возрасте ей приходилось работать, чтобы помогать родителям. Когда девочке исполнилось 11 лет, ее отец попал в аварию и стал инвалидом. Обеспечение семьи взяла на себя мать, которая работала уборщицей. Вера подрабатывала няней, работала в баре, мыла посуду. Ей даже приходилось ради смен прогуливать школу.

Актриса Кристина Асмус росла в многодетной семье. Она рассказывала, что ей приходилось носить одежду своих старших сестер. Вся семья жила в коммуналке, отец пропадал на работе. Кстати, Асмус не с первой попытки поступила в актерское училище.

Супермодель Наталья Водянова, которая была в отношениях с богатейшими мужчинами Европы, росла в бедной семье с сестрой-инвалидом. Водянова даже бросила школу, чтобы помогать матери торговать на рынке и ухаживать за младшими детьми.

Экс-солистка ВИА Гры Анна Седокова, как и Брежнева, росла в бедной семье. Анна с братом росли без отца, матери приходилось много работать, чтобы обеспечивать их. Сама Анна уже с 16 лет подрабатывала ведущей, моделью и организатором вечеринок.

Актриса проектов «Квартал 95» Светлана Ходченкова также начинала с низов. Она помогала матери мыть полы в подъездах, чтобы заработать на пропитание. Сегодня же звезда снимается не только в России, но и в Голливуде.

Американская звезда Дженнифер Лопес росла на одной из самых опасных улиц Бронкса. Ее родители плохо говорили по-английски. Большая семья ютилась в маленькой квартире, но родители всегда поддерживали творческие начинания дочерей.

Напомним, что Асмус с глубоким декольте переплюнула всех, Харламов может гордиться: "Безумно приятно".

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