Популярна актриса і співачка Дженніфер Лопес засвітилися зі своїм нареченим у цікавому місці

Зараз в США введений карантин, але, мабуть, зірка і її бойфренд, Алекс Родрігес, все ж ніяк не змогли пропустити тренування, пише Politeka.net.

Пара займалася в спортзалі, при виході з якого її застали настирливі папараці.

Джей Ло була в обтягуючому червоному топі і облягаючих легінсах. Штани обтягнули пишні стегна артистки. А завдяки довжині топу не можна було не побачити сталевий прес знаменитої співачки. Крім того, зірка була без білизни, що видно по її випираючим принадам.

Джей Ло зробила високий пучок, мабуть, щоб волосся не заважало під час занять.

Завершили образ артистки стильні окуляри.

При цьому залицяльник зірки був одягнений не по-спротивному, мабуть він приїхав, щоб забрати кохану.

Фото розлетілися по мережі, в тому числі з'явилися в одній з Instagram-груп.

"І навіть карантин не перешкода! Джей Ло і Алекс Родрігес сходили на чергове тренування в спортзал💥", - написано в пості.

Майже за годину публікація зібрала близько 2000 коментарів.

"Дуже цікаво, як у закритий спортзал вони зайшли", "Їм все можна😏 в тому то і проблема. Бабки вирішують ну або зв'язки", "А вдома тренуватися не можна, чи що? 🤨 Стільки грошей у них є, що можна вдома окремий тр. зал зібрати. 🤦🏼‍♀️", "Дивно,що у неї немає особистого спортзалу вдома?", "Бабуся і дідусь на прогулянці 😂", "Ну якщо вони можуть зняти для себе весь зал, то чому б і ні)", "Щас дограється мадам ,вдома буде займатися", "Для обраних все відкрито😂", "А де маска з рукавичками? Це що, новини з паралельного всесвіту?", "У них та грошей вистачить на кисневі маски", "Airpods...... Не чув 😁😁", "Так зали закриті", "Ми на смітник ходимо як на свято, а вони в спортзал😂 кожен розважається як може!" - написали користувачі мережі.

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