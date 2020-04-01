Знаменита українська співачка Віра Брежнєва  показала, як романтично проводить час зі своїм чоловіком

В цей раз співачка показала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, невелике відеозвернення. Як виявилося, зірка вирішила оригінально привітати колегу і близького товариша Дмитра Монатіка. Причому зробила вона це разом зі своїм чоловіком, пише Рoliteka.net.

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С Днём Рождения @monatik_official 💙 Уважаем, обожаем, любим!!! Вместе с @svitsketv поздравили Диму 🎈 ждём полный выпуск в субботу ✨

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На представленому відео в соціальній мережі Instagram Віра позувала в домашньому вигляді без макіяжу і разом зі щасливим чоловіком Костянтином. Чоловік зіграв на синтезаторі, щоб Віра заспівала одну знамениту пісню, звертаючись до Дмитра. Таким чином пара привітала колегу зі святом: 

«З Днем Народження @monatik_official 💙 Поважаємо, любимо, любимо!!! Разом з @svitsketv привітали Діму 🎈 чекаємо повний випуск у суботу ✨», - написала Віра під спільним відео з чоловіком.

Ролик викликав бурхливу реакцію в мережі, адже багато хто намагається довести, що Віра і Костянтин перебувають у розлученні, однак насправді пара щаслива і просто не афішує подробиці особистого життя. Після фанати відзначили, що Меладзе дуже поезло з дружиною.

Раніше Віра Брежнєва  здивувала зворушливими кадрами з чоловіком, представивши ті в соціальній мережі Instagram. Причому виступала артистка навіть у Міжнародний жіночий день, привітавши своїх шанувальниць. А щоб позбавити себе від непотрібних коментарів на адресу сім'ї, не забула зірка в розділі Сторі опублікувати зворушливі сімейні кадри. 

Так, в спеціальному розділі Instagram співачка показала зворушливе звернення до чоловіка і цілий фотоколаж із знімками, на яких вона разом з Меладзе щасливо обнімаються і ніжно дивляться один на одного. 

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