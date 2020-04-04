Російська актриса Христина Асмус подякувала шанувальникам за фідбек після її відео в YouTube

Про це вона розповіла на своїй сторінці в сториз в Instagram, передає Politeka.net.

На опублікованих кадрых актриса з нюдовым макіяжем і рожевим акцентом на очах подякувала за рейтинги її відео, яке піднялося за рахунок негативу від хейтеров.

«Хочу сказати вам величезне спасибі за ваш фідбек щодо мого недавно вийшов мого відео на YouTube інтерв'ю. Відео протрималося в трендах протягом трьох діб. Я прочитала всі ваші коментарі, повідомлення, посаду, сториз. Спасибі, мені дуже приємно», – сказала Христина на камеру.

Так, відео Асмус зібрав мільйон переглядів у мережі.

Нагадаємо, що перед цим Христина Асмус піддалася цькуванню в мережі після нового інтерв'ю.

«Після того, як вчора виклали моє інтерв'ю на YouTube, понеслаааась)))) І купу діагнозів мені видали, і плаття не так сидить і всілякі компліменти у вигляді анорексичное чмо, страшна…», - написала Асмус.

За словами актриси, їй в особисті повідомлення стали писати телефони психологів, до яких вона може звернутися. Асмус подякувала всім за увагу, натякнувши, що в таких порад не потребує.

«Моя істеричне откровеннейшее інтерв'ю можна подивитися... Велком! Саме твого коммент там і не вистачає», – заявила зірка.

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