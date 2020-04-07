Многие звезды не общаются со своими родителями. Кто-то не выдержал испытания славой, а кто-то не смог простить предательства

Politeka вспоминала, кто из знаменитостей рассорился со своими родственниками.

Голливудская звезда Дженнифер Энистон 15 лет не общалась с матерью Нэнси Доу и навестила ее незадолго перед смертью. Актриса призналась, что не ездила к ней мириться, а просто хотела попрощаться с мамой. Энистон была в ссоре с матерью из-за того, что та откровенничала с прессой по поводу ее личной жизни. Она также написала книгу о секретах своей дочери.

Соперница Энистон, актриса Анджелина Джоли не общается со своим отцом, актером Джоном Войтом. Он бросил семью, когда Джоли была еще маленькой. Стоит отметить, что именно отец помог Джоли построить карьеру в Голливуде. Правда, примирение длилось недолго. Отец заявил, что у Джоли «психические проблемы», после чего она перестала с ним общаться.

Певица Адель не общается со своим отцом и откровенно заявляет, что не любит его. Артистка публично призналась в любви своему менеджеру, заявив, что он заменил ей отца. Правда в том, что отец Адель страдает от алкоголизма.

Жена принца Гарри Меган Маркл вдоволь натерпелась от своего отца, который не перестает давать интервью, рассказывая о дочери разные гадости. Маркл полностью порвала отношения с отцом, который пытается нажиться на ее известности.

Актриса Деми Мур не общалась со своей матерью. Она много раз рассказывала о том, как ее мать страдала от алкоголизма, продавала ее мужчинам, а после того, как дочь стала знаменитой, рассказывала журналистам про актрису разные гадости.

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