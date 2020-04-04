Анджеліна Джолі помстилася Бреду Пітту за нові відносини з колегою по майданчику

Зараз у ЗМІ активно обговорюється особисте життя актриси. Після важкого розриву з Бредом їй приписують нові романи.

Так, в американських таблоїдах з'явилися чутки про нової романтичної зв'язку голлівудської актриси Анджеліни Джолі з актором Колліном Фарреллом, з якому вони познайомилися на зйомках фільму «Олександр».

Примітно, що у фільмі Джолі зіграла роль не коханій Фаррелла, а його мами. Для Коліна цей фільм став проривом в його акторській кар'єрі. Зйомки проходили на початку 2000-х.

Однією з причин появи й поширення подібних чуток стала прем'єра фільму "Дамбо" в минулому році, де Колін зіграв головну роль. Тоді Джолі прийшла на прем'єру зі своїми дітьми.

Так чи інакше Джолі майже зрівняла рахунок з Піттом. Її колишньому за останній рік вже встигли приписати стільки пасій, що складно відразу згадати. Серед них були, як і молоді актриси, так і впливові бізнес-вумен, і без його першої дружини Дженніфер Еністон теж не обійшлося.

Нагадаємо, що старший син голлівудської актриси Анджеліни Джолі змушений був покинути Південну Корею через пандемію коронавіруса.

Як стало відомо, 18-річний Меддокс постраждав за коронавіруса і змушений був припинити навчання за кордоном. Він повернувся до США, що принесло велику радість його матері. Хлопець повернувся додому і знову живе в будинку Джолі.

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