Чи не найвідоміша голлівудська парочка, відносини і розрив яких досі хвилюють мільйони, Дженніфер Еністон і Бред Пітт, зустрічалися майже рік, перш ніж у них дійшла справа до інтимної близькості

Про це повідомляють зарубіжні ЗМІ з посиланням на близьке оточення акторів. За словами джерела, перший секс між Еністон і Піттом стався через дев'ять місяців відносин.

«Це було наймудріше, що Дженніфер могла зробити. Уявіть собі — сказати Бреду Пітту чекати сексу. Такого не було ніколи в його житті», — розповів співрозмовник видання. За його словами, перший секс у пари трапився в День святого Валентина в 1999-му.

Нагадаємо, Еністон і Пітт зіграли весілля в 2000 році в Малібу. Вартість свята оцінювали приблизно в мільйон доларів. Здавалося б ідеальні стосунки дали тріщину в 2005-му, коли Бред знімався в одному фільмі з голлівудською красунею Анджеліною Джолі. У цьому ж році пара остаточно розірвала шлюб.

Пізніше Пітт скаже, що жодна з його жінок не робила його таким щасливим, навіть та, яка подарувала йому дітей. Діти були для актора вершиною сімейного щастя, хто знає, може саме діти, точніше їх відсутність, зруйнувала настільки сильний шлюб. Були і випадки, коли в пресі спливала інформація про те, що Дженніфер не хотіла мати дітей, віддаючи себе кар'єрному зростанню, саме тому її кинув Бред.

Раніше ми повідомляли, журналісти застали Пітта зненацька з розпитуваннями про можливе "возз'єднання" з Еністон. Сталося це в січні цього року під час 35-го кінофестивалю Santa Barbara International Film Festival.

Актор ухильно відповів на провокаційне запитання: «Я не знаю, що саме пише преса. На щастя, я наївний і планую далі залишатися в невіданні щодо цього».

Нагадаємо, Politeka писала про те, що Пітт засвітився в компанії розкішної брюнетки: Еністон і Джолі пасуть задніх