Карантин запер дома не только звездных мам, но и знаменитых отцов, которые теперь могут в полном объеме уделить время своим детям

Politeka узнавала, как звездные папы справляются с отцовскими обязанностями.

Телеведущий Юрий Горбунов и до карантина уделял много времени своему младшему сыну, а сейчас он проводит с малышом вдвое больше времени. Катя Осадчая рассказала, что сын очень любит повторять за родителями, поэтому всеми развивающими упражнениями они занимаются вместе.

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Шоумен Владимир Остапчук, несмотря на громкий развод, продолжает общаться с детьми. С младшим сыном он записал смешное видео для Ютуба, а с младшей дочкой играл в принцесс.

Комик Юрий Ткач много времени проводит со своей маленькой дочкой. Он не скрывает, что обожает свою принцессу. Так, во время одного из прямых эфиров артиста дочка присутствовала в кадре и вместе с мамой разрисовала лицо звездному папе.

Дмитрий Монатик учит своих двух сынишек танцевать. В соцсетях он поделился трогательным видео, на котором танцует с малышами под свою песню.

Звезда «Квартал 95» Евгений Кошевой записал со своей старшей дочкой видео для популярной молодежной сети Тик Ток.

Российский певец Сергей Лазарев также стал проводить больше времени с детьми, призывая всех оставаться дома.

Напомним, что игривый Горбунов взбудоражил видом перед Кравец: "Птичьи лапки и...".

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