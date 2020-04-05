Український телеведучий Юрій Горбунов похвалився забавним фото в мережі
Юрій Горбунов та Катя Осадча сумлінно проводять карантин в будинку. Телеведучі раді, що можуть більше часу приділити сину Івану, якому місяць тому виповнилося три роки, але пара як і раніше воліє приховувати його обличчя.
Не дивлячись на карантин телеведучі не можуть залишити своїх численних шанувальників без знімків і відео. Деякі з них нові, а інші архівні. Так, Юрій Горбунов вирішив потішити своїх шанувальників забавним знімком у компанії акторів "95 Кварталу".
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Так, у підписі до світлини Горбунов анонсував свою участь в одному з номерів "Кварталу 95" на шоу "Вечірній квартал".
На знімку Горбунов позує в одних шортах перед Оленою Кравець, яка щасливо посміхається на камеру. На фото можна також побачити актора студії "95 Квартал" Степана Казаніна і українського співака Павла Зіброва.
Горбунов обрав цікавий наряд для одного з гумористичних номерів. Так, на ньому можна побачити "пташині лапки" замість туфель, білі шорти і голову пелікана, яку він на себе натягнув. При цьому його торс залишився оголеним.
Користувачі мережі з гумором сприйняли перевтілення Горбунова, написавши йому безліч компліментів. Інші коментатори порадили Горбунову скоріше піти з Кварталу, адже це шоу вже давно змінилося:
"Юрій, квартал це дно вже( Йдіть звідти", "Горбунович горбунов😂", "Юра, що за костюм? Заінтригували 😂", "🤣🤣🤣🤣🤣 супер 👍👍👍", " Цей лук мене порвав 🤣🤣🤣. Спасибі за емоції👍👍👍".
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