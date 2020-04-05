З'ясувалося, хто зайняв серце 35-річного актора, ведучого "Євробачення" і фіналіста шоу "Танці з зірками" Володимира Остапчука після важкого розлучення

Новою обраницею Остапчука стала 33-річна нотаріус на ім'я Христина. Дівчина активно ділиться відвертими фото в своєму мікроблозі в Instagram. Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжий знімок, на якому постала в досить спокусливому образі.

На ній легке плаття кольору бузку, що вигідно підкреслило її пишний бюст і "осину" талію. Христина позує сидячи, трохи задерши поділ і блиснувши чарівними ніжками. Ідеальна зачіска і макіяж з акцентом на очі доповнили образ пристрасної красуні. Дівчина доторкнулася рукою до волосся і пильно дивилася в об'єктив, нахиливши голову трохи вниз.

Христина зважилася поділитися одним з найстрашніших моментів у житті, який, власне, став переломним. Цю історію, судячи з коментарів, не знали до цього навіть її друзі.

У 18 років Христина потрапила в страшну автокатастрофу, в результаті якої півтора місяця була прикута до ліжка.

"Моє усвідомлення того, що жити треба сьогодні, зміцнилося в мені у 18 років!!! В один з осінніх днів, 12 Жовтня, я будучи студенткою першого курсу, стояла на зупинці, чекала на свою маршрутку, зустрівши знайомого, сіла в машину, який запропонував довезти до подруги, потрапила з ним в автокатастрофу... Підсумок - струс, забиття і компресійний перелом 9,10 грудного хребця. Півтора місяця прив'язана до ліжка, лежала на дошці, без подушок і без посмішки на обличчі, я обводила кожен день чорним в календарі... Але, найголовніше, так, я стала на ноги, і не важливо, що це залишило наслідки, але, я вже точно врахувала урок!", - поділилася коханка Остапчука, зазначивши, що "жити треба сьогодні".

Пост дівчини бурхливо обговорюють в коментарях:

"Боже, стільки років тебе знала і не чула ніколи про цю історію!(( Ти Борець! А у нас, у борців, все завжди буде добре!!!❤️"

"Ох і історія. Ти справжня молодець! А танцювати може навіть ще краще стала?😏"

"Боже🤦🏻‍♀️це жахливий урок🤦🏻‍♀️"

"Сміливо, спасибі за відвертість 👍"

"Дуже чіпляюча історія🥺"

Раніше ми повідомляли, Остапчук розлучився з дружиною Оленою Войченко восени 2019 року. Розставання відбулося із взаємним поливанням брудом. Екс-дружина звинувачувала Володимира в зрадах і в тому, що він не допомагає їй з дітьми.

Нагадаємо, колишня дружина Остапчука втомилася мовчати і висловилася про його нову коханку.

Як повідомляла Politeka, скандальний Остапчук видав брудну правду про чоловіків, мережа кипить.

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