View this post on Instagram

Такие большие❤️ старший учит разговаривать младшую!!❤️ берегите семьи! Оставайтесь дома в эти сложные, опасные для здоровья дни! ❤️ #останьсядома #лазаревы #никита #анна #никитасергеевич #аннасергеевна