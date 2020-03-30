Сергій Лазарєв показав, як проводить час вдома з дітьми

Популярний російський співак, якому шанувальники часто приписують роман з Ані Лорак, поодинці виховує двох дітей: сина Микиту та доньку Ганну. Обох малюків артистові народила сурогатна мати, тоді як сам Лазарєв не одружений. Цікаво, що про старшого сина співак розповів громадськості тільки коли хлопчику виповнилося три роки. Про народження доньки співак розповів в кінці 2019 року.

Втім, дивлячись на ставлення Лазарєва до дітей причина такої скритності стає зрозумілою: зоряний батько явно обожнює своїх малюків і, очевидно, намагається захистити їх від небезпек. Вільний час співак любить присвячувати малюкам. Як повідомляє Politeka, Лазарєв поділився зворушливим відео з ними на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах Микита вчить молодшу сестру вимовляти його ім'я по складах. Ганна намагається повторювати за братом, але в неї поки не виходить. Дівчинка одягнена в миле рожеве платтячко з шпильками на голові йому в тон.

«Такі великі! Старший вчить розмовляти молодшу!! Бережіть сім'ї! Залишайтеся вдома в ці складні, небезпечні для здоров'я дні!», - підписав домашнє відео Лазарєв.

На жаль, шанувальники співака не змогли прокоментувати зворушливі кадри, адже раніше Лазарєв відключив у своєму Інстаграмі можливість коментувати.

Нагадаємо, Лазарєв зганьбився прямо на сцені, кадри конфузу облетіли мережу: концерт пішов не за планом.

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