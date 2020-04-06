Украинская актриса и звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец примерила подвенечное платье и поделилась курьезной историей

Как сообщает Politeka, завораживающие кадры появились на официальной странице "Квартала" в Instagram.

На фотографиях Елена Кравец стоит на сцене с белоснежным свадебным платьем в руках. Она с улыбкой примерила наряд на себя, придерживая за вешалку, а затем покружилась в танце.

"Когда решила быстренько убрать в шкафу, а пришла через 3 часа😄", - отмечено в описании.

Пользователи социальной сети восхитились красотой и артистичностью Елены Кравец. Поклонники оставили много восторженных комментариев под постом:

"Какая красотка😻"; "Лепота!!! Ахххх!"; "Так жизненно"; "Так держать".

Ранее на "1+1" показали новый выпуск "Вечернего Квартала". Елена Кравец и Евгений Кошевой порадовали украинцев новой порцией искрометных шуток о семейных отношениях и высмеяли проблему, с которой столкнется любая женщина после карантина.

Евгений Кошевой и Елена Кравец в номере показали семейную пару, которая решила провести совместный вечер. При этом супруга долго подбирает одежду, аксессуары и макияж. В конце-концов муж не выдержал:

"Нет, в кино мы уже не опаздываем. Я уже сам сходил на 2 сеанса. Теперь мы опаздываем в ресторан. На моем месте Хатико уже давно развернулся бы и ушел".

Но ничего у него не вышло, ведь ей нужно было нарисовать брови, которые она только выщипала.

А в рубрике "Сербское телевидение", которую очень полюбили зрители, Евгений Кошевой пригласил певицу Злату Огневич. Интересно, что выпуск сняли в пустом зале Дворца "Украина", однако при помощи монтажа авторы проекта подставили реакции зрителей, которые были в зале в прошлых сезонах известного шоу.

Напомним, Кравец из "Квартал 95" поразила внешностью и поведением в изоляции

А еще Politeka писала, что драма в семье Кравец из "Квартал 95".

Также Politeka сообщала, что дочь Кравец из "Квартал 95" пустилась во все тяжкие с подружкой на карантине.