Популярная украинская актриса Елена Кравец, звезда "Квартал 95", раскрыла тайну, почему ее 15-летняя дочь живет без родителей

Кравец в интервью "ЖВЛ" сообщила, что ее дочь живет отдельно от семьи. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Она теперь проживает вместе с подружкой на квартире в Киеве, где за Машей присматривают кумовья и друзья. Об этом пишет Politeka.

"Так сложились обстоятельства. У меня возникла эта шальная мысль, вся ее жизнь проходит там, где живут наши кумовья и друзья. Там охраняемый жилой массив, то есть все складывалось идеально. Я предложила, у нее на миг загорелись глаза, она не поверила вообще в то, что слышит и сказала: Ну, мам, как скажете. То есть, она сдержалась, а внутри там была буря", - сказала откровенно Кравец.

Ранее мы сообщали, что 17-летней Маше, дочке звезды "Квартал 95" Елены Кравец, и ее подружке карантин не помеха, чтобы хорошенько повеселиться.

Маша вместе с подругой приняла участие в новом флешмобе в соцсети под названием "#танцуемчеллендж", призванном развлечь праздную публику, коротающую время в заточении на карантине. Видео поделилась Машина подруга в своем микроблоге в Инстаграм.

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