Елена Кравец рассказала, как проводить карантин, и призналась, что совершенно не скучает

Об этом сообщает пресс-служба Квартала 95.

Елена Кравец призналась, ей нравится соблюдать изоляцию дома на карантине, так появилась возможность заняться тем, на что ранее не хватало времени.

«Скажем так, восполняю пробелы: готовлю, убираю, разбираю шкафы, читаю и смотрю фильмы. Еще открыла для себя рисование с помощью стикеров по номерам. Прикольная штука. Оказывается, есть еще очень много игр для интровертов, которые требуют довольно длительного времени на раздумья. А я такое очень люблю», - призналась аристка.

Также сейчас она много времени проводит за совместным с детьми приготовлением блюд.

«Вот на днях они меня «раскрутили» на миндальное печенье. Так что мне, правда, абсолютно не скучно дома. Ведь мир нам столько всего интересного предлагает», - говорит звезда.

Она отметила, что если бы у людей на карантине не было возможности общаться друг с другом через интернет или телефон, вот тогда действительно было бы очень трудно, а так ничего страшного нет.

«Я не знаю, может быть, многие мне не поверят, но я, правда, не испытываю уныния в этот период. А, наоборот, начинаю как-то стратегически мыслить, что-то придумывать, вынашивать планы на будущее. Мне кажется, мир уже никогда не будет прежним, и мы выйдем из этой ситуации уже совсем другими людьми. И я думаю, что за этот жизненный урок мы еще все будем благодарны. Ведь, наконец, перестанем жить на бегу и начнем ценить действительно важные вещи», - философски отметила Кравец.

Напомним, трагедия в семье Кравец из "Квартал 95", звезда потеряла двух детей из-за работы.

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