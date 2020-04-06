У блогера было много планов на будущее

В сеть слили видео момента гибели украинского блогера Павла Петеля, которого называли украинской Кончитой Вурст

Жуткое ДТП со смертельным исходом произошло 4 апреля, но известно о нем стало только сейчас. Петель попал в аварию в Подмосковье.

На кадрах со скрытой камеры видно, что машина на бешенной скорости влетела в фуру, в результате чего превратилась в груду металла. Три человека, в том числе Павел, погибли. Известно, что блогер ехал на попутке. Он не был за рулем злосчастного автомобиля.

Перед смертью блогер опубликовал у себя в Инстаграм пост о том, что в ближайшее время собирается «побыть наедине с Богом».

«Как великолепно оставить всех в покое и посмотреть на себя. Побыть наедине с Богом. Быть в тишине и безмолвии», - написал Павел 4 апреля в день смерти.

Павел Петель родился в Днепре, но в 2010 году отправился покорять Москву. Его первые образы были довольно эпатажными. Он фотографировался на улицах столицы в женской одежде, на каблуках, с броским макияжем и в париках. Он вел блог в YouTube, где в образе "богатой девушки" рассказывал о трендах.

Его назвали Кончитой Вурст, потому что парень очень поход на эту исполнительницу. К тому же, женские образы он совмещал с бородой. Правда, позже блогер перестал появляться на публике в таких откровенных нарядах.

Напомним, что украинская Кончита Вурст трагически ушла из жизни: "Шансов не было", фото.

Как сообщала Politeka, Кончита Вурст изменилась до неузнаваемости, певец поразил внешностью в обычной жизни: фото.

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