В сеть слили видео момента гибели украинского блогера Павла Петеля, которого называли украинской Кончитой Вурст
Жуткое ДТП со смертельным исходом произошло 4 апреля, но известно о нем стало только сейчас. Петель попал в аварию в Подмосковье.
На кадрах со скрытой камеры видно, что машина на бешенной скорости влетела в фуру, в результате чего превратилась в груду металла. Три человека, в том числе Павел, погибли. Известно, что блогер ехал на попутке. Он не был за рулем злосчастного автомобиля.
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Перед смертью блогер опубликовал у себя в Инстаграм пост о том, что в ближайшее время собирается «побыть наедине с Богом».
«Как великолепно оставить всех в покое и посмотреть на себя. Побыть наедине с Богом. Быть в тишине и безмолвии», - написал Павел 4 апреля в день смерти.
Павел Петель родился в Днепре, но в 2010 году отправился покорять Москву. Его первые образы были довольно эпатажными. Он фотографировался на улицах столицы в женской одежде, на каблуках, с броским макияжем и в париках. Он вел блог в YouTube, где в образе "богатой девушки" рассказывал о трендах.
Его назвали Кончитой Вурст, потому что парень очень поход на эту исполнительницу. К тому же, женские образы он совмещал с бородой. Правда, позже блогер перестал появляться на публике в таких откровенных нарядах.
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