Як тепер виглядає найвідоміша "жінка з бородою"

Переможець «Євробачення»-2014 Томас Нойвірт, який відомий всьому світу, як Кончіта Вурст, вразив змінами у зовнішності

По всій видимості, австрійський співак вирішив позбавиться від свого образу «жінка з бородою», завдяки якиму прославився на весь світ, і знову став самим собою, передає Politeka.net.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість розмістив нове фото, на якому складно відшукати натяк на жіночність.

Тепер співак схожий на справжнього мачо з густою бородою, волохатими ногами і сережкою в носі. Він позбувся накладних вій, зухвалих стрілок і підстриг волосся.

Раніше ми розповідали про те, що Кончіта Вурст покрасувалася в одних трусиках. Зокрема, зірка опублікувала відверте фото у соцмережах.

Так артист був одягнений у шорти з високою талією і шнурівкою, а також ботфортах на низькому ходу. Типове селфи біля дзеркала викликало в мережі масу обговорень. Так одні користувачі запевняють, що Того не знайоме почуття сорому, інші - відверто у захваті роздягненою Кончитой.

На новому опублікованому Кончитой Вурст фото вона зосереджена на "фотографування", зачіска у артиста чоловіча борода таже залишається "на місці", трохи на знімку помітний і макіях на його обличчі.

Крім іншого, Кончіта засвітила свої підкачані сідниці і ноги, а також на фото видно "головне чоловіче достоїнство" виконавця.

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