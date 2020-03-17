Австрійський співак Томас Нойвірт, відомий всьому світу під псевдонімом Кончіта Вурст, знову змінив образ

Про це пише Politeka.net.

Тріумфатор Євробачення вирішив відмовитися від свого альтер-его Кончіти Вурст, і знову став собою.

Судячи з фотографій, які співак публікує у своєму Instagram, він позбувся накладних вій, зухвалих стрілок і довгого волосся.

На свіжих знімках Томаса Нойвірта буде складно відшукати хоча б натяк на жіночність. Він виглядає абсолютним бруталом з бородою, сережкою в носі і густими бровами. Свою мужність переможець Євробачення підкреслює ще і стильним одягом. В основному "луки" австрійської зірки складаються з широких толстовок.

Деякі шанувальники досі не вірять, що співак вирішив "позбутися" від Кончіти Вурст. Адже в свій час Томас Нойвірт надихнув багатьох на перетворення і пошук свого внутрішнього "я".

Сам же Томас заспокоїв фанатів і заявив, що буде розділяти творчість на дві частини: "Кончіта" стане продовженням жіночного стилю виконання, а "Вурст" буде уособленням брутального образу.

Раніше ми розповідали про те, що Кончіта Вурст покрасувалася в одних трусиках. Зокрема, зірка опублікувала відверте фото у соцмережах.

Так артист був одягнений у шорти з високою талією і шнурівкою, а також ботфортах на низькому ходу. Типове селфи біля дзеркала викликало в мережі масу обговорень. Так одні користувачі запевняють, що Того не знайоме почуття сорому, інші - відверто у захваті роздягненою Кончитой.

На новому опублікованому Кончитой Вурст фото вона зосереджена на "фотографування", зачіска у артиста чоловіча борода таже залишається "на місці", трохи на знімку помітний і макіях на його обличчі.

Крім іншого, Кончіта засвітила свої підкачані сідниці і ноги, а також на фото видно "головну чоловічу гідність" виконавця.

Нагадаємо, епатажна зірка Євробачення покрасувалася в одних трусиках: фото позбавляє дару мови.

А ще Politeka писала, що скандальна зірка Євробачення вийшла на сцену напівголої: "це треба бачити".

Також Politeka повідомляла, що скандальна зірка Євробачення в шкіряних трусиках і прозорою сіткою запалила не по-дитячому: "Кайф".