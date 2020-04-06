Украинские звезды Потап и Настя Каменских показали, в каких условиях исполнители готовятся к шоу

Как сообщает Politeka, знаменитости опубликовали видео на своих страницах в Instagram. Каменских отметила в соцсети, что в роликах запечатлена подготовка к выпуску, который появился на экранах 5 апреля. Чтобы посмотреть видео - проскрольте вниз.

"Вчера был невероятный эфир @goloskrainy_official! Каждое выступление - это упорный труд, сила характера, харизма и талант. О том, как мы с нашей невероятной командой и @realpotap готовились к эфиру, какие советы давали ребятам - все это вы можете увидеть в моем новом влоге!", - отметила певица.

По ее словам, Алексей Потапенко, как опытный продюсер и автор, дает много ценных советов. При этом подготовка к каждому эфиру - это большой труд для всей команды. В свою очередь, Потап заявил, что они с Настей отличная команда, у которой все здорово получается.

"Мы с Настей @kamenskux, отлично дополняем друг друга, как тренера, она супер артистка, с невероятным опытом и энергией мотивировать и «включать» наши дарования, настоящая душа и эмоциональный фонтан нашей команды, тонко чувствующий музыку и каждого участника наставник, а я продюсер, у которого огромный опыт в музыке и спорте,в конкурсах и работе с исполнителями,вместе мы были супер дуэтом, а стали супер парой и тренерами!", - отметил Потап.

Пользователи социальной сети поддержали идею:

"Настя молодец видно,что что душу вкладывает в учасников"; "Очень круто!!! Так жалко ребят, которые расстраиваться. Я представляю, как вам на душе тяжело"; "Очень крутой влог, спасибо😍".

В самом видео можно увидеть, как звезды тренируют своих подопечных. Они учат участников, как правильно двигаться, как заигрывать со зрителями. Кроме того, показаны кадры из гримерки тренеров. Так Потап развалился на диване, а рядом по-домашнему стоит тарелка с огурчиками.

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