Украинские звезды Потап и Настя Каменских показали, в каких условиях исполнители готовятся к шоу

Как сообщает Politeka, знаменитости опубликовали видео на своих страницах в Instagram. Каменских отметила в соцсети, что в роликах запечатлена подготовка к выпуску, который появился на экранах 5 апреля. Чтобы посмотреть видео - проскрольте вниз.

"Вчера был невероятный эфир @goloskrainy_official! Каждое выступление - это упорный труд, сила характера, харизма и талант. О том, как мы с нашей невероятной командой и @realpotap готовились к эфиру, какие советы давали ребятам - все это вы можете увидеть в моем новом влоге!", - отметила певица.

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По ее словам, Алексей Потапенко, как опытный продюсер и автор, дает много ценных советов. При этом подготовка к каждому эфиру - это большой труд для всей команды. В свою очередь, Потап заявил, что они с Настей отличная команда, у которой все здорово получается.

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Мы с Настей @kamenskux , отлично дополняем друг друга ,как тренера , она супер артистка ,с невероятным опытом и энергией мотивировать и «включать» наши дарования, настоящая душа и эмоциональный фонтан нашей команды,тонко чувствующий музыку и каждого участника наставник,а я продюсер , у которого огромный опыт в музыке и спорте,в конкурсах и работе с исполнителями,вместе мы были супер дуэтом ,а стали супер парой и тренерами! Каждый участник - эта наша зона ответственности,это судьба,это душа, это карьера,это человек,это голос и мы со всей серьезностью подходим к работе с каждыми талантом ,который оказался в наших руках! Наша задача - научить,раскрыть , передать опыт,подсказать,обнять и поддержать , но самое главное заложить основы артиста и исполнителя в каждого! Даже в тех ,кто подходит к нам за советом из других команд,а таких очень много. Когда мы встречаем наших «выпускников» на сценах ,студиях , концертах для нас это самая главная похвала, они продолжают своё дело, они не опустили руки ,сквозь тернии к звёздам! Жаль ,что у меня в начале карьеры не было таких тренеров,которые бы стали друзьями и коллегами на всю жизнь! Сейчас , как никогда я ценю в людях добро и человечность, поэтому хочу сказать огромное спасибо Насте и всем Нашим -Горжусь Вами!

A post shared by Oleksii Potapenko (@realpotap) on

"Мы с Настей @kamenskux, отлично дополняем друг друга, как тренера, она супер артистка, с невероятным опытом и энергией мотивировать и «включать» наши дарования, настоящая душа и эмоциональный фонтан нашей команды, тонко чувствующий музыку и каждого участника наставник, а я продюсер, у которого огромный опыт в музыке и спорте,в конкурсах и работе с исполнителями,вместе мы были супер дуэтом, а стали супер парой и тренерами!", - отметил Потап.

Пользователи социальной сети поддержали идею: 

"Настя молодец видно,что что душу вкладывает в учасников"; "Очень круто!!! Так жалко ребят, которые расстраиваться. Я представляю, как вам на душе тяжело"; "Очень крутой влог, спасибо😍".

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Вчера был невероятный эфир @goloskrainy_official ! ⠀ Каждое выступление - это упорный труд, сила характера, харизма и талант. И каждый, кто был в нашей команде, обладает всеми этими качествами! Какие же вы @lil._.roo , @kbmolle , @tonya.sova , @olesialey @yerlan_baybazarov , @shilia92 , @yulia_singer , @perepelitsmaksim , @step.ura все крутые. ⠀ О том, как мы с нашей невероятной командой и @realpotap готовились к эфиру, какие советы давали ребятам - все это вы можете увидеть в моем новом влоге! Каждый участник нашей команды в Нокаутах сумел победить свои страхи, совладать с эмоциями и выйти из зоны комфорта! Горжусь каждым! ✨ К сожалению, правила проекта требуют прощания с кем-то, но я считаю, что самое главное вы уже получили, а это - коллосальный опыт и нашу поддежку! Сила нашей команды в том, что я передаю свой опыт работы как на украинском рынке, так и в Латинской Америке, США, Канады и других странах. А Алексей, в свою очередь, как опытный продюсер, который создал огромное количество успешных проектов и суперхитмейкер, дает безумно ценные наставления😉 Переходите по ссылке в шапке профиля и смотрите новый #NKblog, чтобы увидеть наше закулисье #TheVoice ⠀ Уже жду вас там! 😊

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

В самом видео можно увидеть, как звезды тренируют своих подопечных. Они учат участников, как правильно двигаться, как заигрывать со зрителями. Кроме того, показаны кадры из гримерки тренеров. Так Потап развалился на диване, а рядом по-домашнему стоит тарелка с огурчиками. 

Напомним, что Потап на диване с Позитивом смутил Монатика резиновой женщиной: «Пригласите Кароль».

Как сообщала Politeka, Потап в дырявых штанах поразил новой внешностью, Каменских повлияла: показательное фото.

Также Politeka писала, что похудевшая Каменских в одной пижаме показала, чем соблазнила Потапа: "Куколка".