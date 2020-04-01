Популярные украинские исполнители Потап и Позитив запустили авторское шоу в YouTube на время карантина

Как передает Politeka.net, анонс первого выпуска Потап опубликовал на своей странице в Инстаграм. В новом проекте музыканты сидят на диване и общаются на злободневные темы, обсуждая карантин, зарубежных музыкантов и новые тренды.

«Вышел! Смотрите в YouTube. 2popodcast», - отметил Потап.

За час анонс передачи посмотрели почти 17 тысяч раз. В комментариях пользователи пишут, что выпуск очень интересный.

«Сейчас будет лучший час в моей жизни», «Ребята, вы молодцы! Сейчас важно отвлекаться от всего, что происходит и вы очень помогаете. Очень клёво! Продолжайте в том же духе!», «А Потап - философ!», «Пригласите в гости Тину Кароль», «Выпуск очень интересный», «Потап лучший», - пишут пользователи сети.

Отметим, что в этот раз в гостях у музыкантов на видеосвязи был певец Дмитрий Монатик. В начале разговора Позитив заметил, что Монатик сидит на резиновом кресле и начал расспрашивать о нем. Потап же прервал своего коллегу, заявив: «Ну так красиво он сказал. Не порть. А то сейчас начнется…надувная женщина». Видно, что дерзкая шутка Потапа заставила Монатика немного смутиться, но в то же время и посмеяться.

Напомним, что юная подопечная Потапа в узком топе показала, как она соблазняет мужчин: «Невозможно не любить».

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