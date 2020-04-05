Украинский продюсер Потап показал совместное фото со своей супругой Настей Каменских в Инстаграм
На фото Настя позирует в зеленом костюме с огромным декольте. Образ Каменских дополнила большим количеством украшений и волосами собранными в узел на макушке. Потап рядом сидел в джинсовке и рваных джинсовых штанах. Пара позировала в судейских креслах "Голоса". Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Сегодня будет очень интересно на Голосе, смотрите в 21:00 , ради нашей команды и участников ,мы попытаемся изменить правила шоу, посмотрим? команда ПТП И NK!", - написал Потап под фото.
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Фанаты успели поставить почти 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:
"Удачи команде ПТП и НК", "Потап, ты надел Настины джинсы?))))", "Супер. Жду и держу кулачки за вашу победу", "Ура,я буду вас поддерживать", "Вы невероятная пара!!!!", "Это Настя???", "Очень жду у вас самая сильная команда, мне кажется что большинство участников из вашей команды останутся в проекте;)", "Классные! После свадьбы стали ещё красивее, с любовью в сердце, поменялись внешне".
Ранее мы сообщали, что знаменитая украинская исполнительница Настя Каменских соблюдает карантин и не забывает делится со своими поклонниками свежими фото в сети.
На новом снимке артистка задумчиво позирует, по всей видимости, в пижаме или в другой домашней одежде бежевого цвета. Даже дома в изоляции Каменских не забывает хорошо выглядеть, поэтому нанесла на лицо не яркий, но эффектный макияж.
Напомним, похудевшая Каменских в одной пижаме показала, чем соблазнила Потапа
А еще Politeka сообщала, что Каменских разлеглась на полу ради жаркого фото в экстра-мини
Также Politeka писала, что Настя Каменских сняла обручальное кольцо