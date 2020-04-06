Французская модель Тилан Блондо покорила поклонников естественной красотой в простом домашнем образе

Тилан прославилась еще в раннем детстве, получив широкую популярность как «самая красивая девочка в мире». С тех пор она подросла и превратилась в столь же красивую девушку, которая сейчас активно развивает карьеру не только в модельном бизнесе, но и на поприще актерства.

Сейчас Блондо находится на карантине, но это не мешает ей публиковать новые снимки в своем Инстаграм. Как сообщает Politeka, на этот раз красотка поделилась новым селфи по случаю своего дня рождения. На снимке Тилан позирует у открытого окна в простой белой футболке и совсем без макияжа. Девушка скорчила забавную рожицу и показала на камеру милый жест.

«Спасибо за все ваши замечательные пожелания на день рождения! Ребята, я вас очень люблю!», - подписала снимок Тилан.

Под фотографией поклонники модели продолжили засыпать ее позравлениями и приятными пожеланиями.

Напомним, 5 апреля французской модели и актрисе Тилан Блондо, которую западные СМИ окрестили самой красивой девочкой в мире, исполнилось 19 лет.

На свежем фото девушка позирует в домашней обстановке на фоне шариков и праздничных украшений. Тилан в белых кроссовках и платье с большим вырезом на спине присела возле кровати.

Отметим, что модельная карьера Тилан Блондо началась в 4 года.

Тогда она, держась за руку одной из манекенщиц, вышла на подиум в наряде Жана Поля-Готье, а через два года снялась в детском Vogue Enfants. В 15 лет Тилан подписала контракт с международным модельным агентством IMG Models.

Напомним, самая красивая девочка в мире эффектно присела и оголила части тела.

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