39-летняя немецко-турецкая актриса Нур Феттахоглу, прославившаяся ролью в сериале "Великолепный век", растрогала милым фото с маленькой дочкой

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вместе с четырехлетней дочкой Элисой Гюзин. Малышка сидит на возвышении, сложив ноги по-турецки, а Нур подтянулась к ней, чтобы обнять. Актриса сложила губы "уточкой" и, видимо, хотела поцеловать дочку, но та трогательно дотронулась пальчиками до лица матери, как бы приостанавливая ее.

Нур предстала в домашней одежде: на ней белая футболка с длинными рукавами, из которой выбилась нежная цепочка с кулоном. Примечательно, что звезда абсолютно без косметики. Вообще Нур не стесняется показывать свою натуральную красоту. И малышка, и ее мама немного растрепаны, но при этом мимимишность кадра зашкаливает.

"Я спокойна...", - Феттахоглу лакончино подписала снимок.

За час поклонники успели поставить более 20 000 "сердечек", щедро отблагодарив актрису за такое милое фото хвалебными комментариями.

"😍 Я видел тебя во сне, о, как ты прекрасна, великолепная женщина !! ❤️"

"ты такая милая 😍😍😍"

"твоя дочь с каждым годом становится все красивее 🥰"

"Ангелы💕"

"мой день стал прекрасным от твоей красоты 😍🙏"

Ранее мы сообщали, Феттахоглу заставила фанатов встревожиться, опубликовав фото, на котором сидела грустной у окна. Нур позировала рядом с мольбертом.

"Насколько мы закрылись, что не видим самих себя, того, что нам нужно... сколько мы терпели, пока наши сердца дрожали... мы всегда принимали решения, поддаваясь трусливому духу внутри...", - поделилась своими философскими мыслями актриса.

Напомним, Нур сыграла первую жену султана - Махидевран Султан - в сериале "Великолепный век". Эта роль принесла ей звездную славу - в частности, фотография Нур появилась на обложке журнала «Elele».

В основе сериала лежат реальные события, которые происходят во времена правления Султана Сулеймана Великолепного.

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