26-летняя Алла Добкина, дочка скандального украинского политика Михаила Добкина, обескуражила внешним видом

Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежим кадром в "сториз" в Инстаграм, на котором предстала в неожиданном образе. Судя по всему, Алла залезла под одеяло в обнаженном виде, прикрыв тканью грудь, однако все-таки сверкнула оголенными плечиками.

Девушка решила запечатлеть себя во время косметической процедуры: Алла нанесла на лицо черную маску, растерев питательные вещества везде, кроме области глаз и губ. Кстати, последние дочь Добкина сложила в своей коронной манере в форме "уточки" - "а что с лицом?"

С помощью приложения, позволяющего Алле общаться с поклонниками путем вопроса-ответа, она "прицепила" на фото один из комментариев: "Вы красивая и интересная", который ей, видимо, больше всего понравился, и тут же ответила, приписав "Спасибо".

Ранее мы сообщали, дочь Добкина потрясла домашним "луком" в коротких шортиках и обтягивающей темной майке. Алла сделала селфи, в результате чего засветила татуировку на внутренней стороне руки. Известно, что у Аллы очень много тату по всему телу. Добкина смотрела в кадр своими большими голубыми глазами, что добавило фотографии еще большей пикантности.

«А у меня для вас будет завтра сюрприз», - заинтриговала Добкина своих подписчиков.

«Ты прекрасна!», «Ура», «Ждем», «Аллочка, Спасибо Вам! И сами не унываете и нам не даете», «Очень красивая», - писали ей пользователи в ответ.

Также мы рассказывали, Алла похвасталась обновкой, рискнув придать себе немного брутальности. Девушка продемонстрировала в Инстаграм куртку-косуху из материала, имитирующего кожу крокодила. В подписи к фото она подчеркнула, что это – изделие отечественного бренда. Цена такой красоты – три тысячи гривен.

Напомним, что дерзкая дочь Добкина сняла штаны и посветила содранными коленками: "Ну, ничего себе".

Как сообщала Politeka, дочь Добкина похвасталась "хищной" обновкой: "Голливуд отдыхает".

Также Politeka писала, Алла Добкина сверкнула лишним во время прогулки: «Ну ничего себе!».